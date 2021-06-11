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Лидеры ЕС объявили Китай "системным соперником"

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Корнуолл, Пятница 11 июня 2021 18:26
Лидеры ЕС объявили Китай "системным соперником" Фото: лидеры ЕС объявили Китай "системным соперником" (pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

Лидеры Европейского Союза объявили Китай "системным соперником, партнером в глобальных вопросах, и конкурентом" на встрече в Корнуолле, в Англии. Заявление обнародовано накануне саммита "Большой семерки" (G7).

Об этом со ссылкой на канцелярию президента Франции сообщает Reuters.

Страны-члены G7 должны обсудить этот вопрос с президентом Байденом во время саммита в Корнуолле.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, а также руководители Комиссии и Совета ЕС согласились активизировать усилия по передаче вакцин развивающимся странам.

Ранее 11 июня стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило новую производственную площадку во Франции для выпуска вакцины против COVID-19 компании Moderna. Там будут изготавливать готовые к использованию препараты. Завод будет расположен в муниципалитете Мон. Он будет выпускать готовый продукт под управлением Recipharm.

В конце мая страны Евросоюза, которые входят в инициативу "Команда Европы" для помощи третьим странам в преодолении пандемии коронавируса, объявили о выделении 1 миллиарда евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с инфекцией. Деньги пойдут непосредственно в Африку.

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