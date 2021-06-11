Лидеры ЕС объявили Китай "системным соперником"

Лидеры Европейского Союза объявили Китай "системным соперником, партнером в глобальных вопросах, и конкурентом" на встрече в Корнуолле, в Англии. Заявление обнародовано накануне саммита "Большой семерки" (G7).

Об этом со ссылкой на канцелярию президента Франции сообщает Reuters .

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, а также руководители Комиссии и Совета ЕС согласились активизировать усилия по передаче вакцин развивающимся странам.

Страны-члены G7 должны обсудить этот вопрос с президентом Байденом во время саммита в Корнуолле.

Ранее 11 июня стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило новую производственную площадку во Франции для выпуска вакцины против COVID-19 компании Moderna. Там будут изготавливать готовые к использованию препараты. Завод будет расположен в муниципалитете Мон. Он будет выпускать готовый продукт под управлением Recipharm.

В конце мая страны Евросоюза, которые входят в инициативу "Команда Европы" для помощи третьим странам в преодолении пандемии коронавируса, объявили о выделении 1 миллиарда евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с инфекцией. Деньги пойдут непосредственно в Африку.