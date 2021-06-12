Украина занимает высокое место в повестке саммита G7, - Еврокомиссия

На саммите G7 (стран "Большой семерки") Украина занимает высокое место. Лидеры согласились с тем, что Киеву нужны сильные институты, которые бы действовали на основе верховенства закона.

Об этом в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать на сильный трансатлантический альянс для решения этой проблемы. Украина занимает важное место в нашей общей повестке дня. G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, на сегодняшней сессии по внешней политике G7 обсудила восточное соседство ЕС.

Напомним, ранее на полях саммита G7 прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. На ней обсудили ситуацию с "Северным потоком-2" и последствия его запуска для Украины.

До этого лидеры Европейского союза объявили Китай "системным соперником, партнером в глобальных вопросах, и конкурентом". Заявление было обнародовано накануне саммита "Большой семерки".