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Тысяча за вакцинацию. В список услуг добавили книги

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Украина, Четверг 02 декабря 2021 12:38
Тысяча за вакцинацию. В список услуг добавили книги Фото: (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

С 19 декабря украинцы, которые получат тысячу гривен за вакцинацию, смогут приобрести на эти деньги книги. Таким образом данная сфера бизнеса также получит поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко в Facebook.

По ее словам, правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1 000 гривен за участие в кампании вакцинации.

"Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1 000 гривен на приобретение книг можно будет с начала программы "еПоддержка", - написала Свириденко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о механизме начисления тысячи гривен для вакцинированных от коронавируса на виртуальные платежные карты через приложение или портал "Дия".

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