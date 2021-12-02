Тысяча за вакцинацию. В список услуг добавили книги

С 19 декабря украинцы, которые получат тысячу гривен за вакцинацию , смогут приобрести на эти деньги книги. Таким образом данная сфера бизнеса также получит поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко в Facebook .

По ее словам, правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1 000 гривен за участие в кампании вакцинации.

"Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1 000 гривен на приобретение книг можно будет с начала программы "еПоддержка", - написала Свириденко.