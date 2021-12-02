Тисяча за вакцинацію. До списку послуг додали книги

З 19 грудня українці, які отримають тисячу гривень за вакцинацію , зможуть придбати на ці гроші книги. Таким чином ця сфера бізнесу також отримає підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого віце-прем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко у Facebook .

За її словами, урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатися 1 000 гривень за участь у кампанії вакцинації.

"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину у книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1 000 гривень на придбання книг можна буде з початку програми "єПідтримка", - написала Свиріденко.