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Тисяча за вакцинацію. До списку послуг додали книги

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 12:38
Тисяча за вакцинацію. До списку послуг додали книги
Автор: Іванна Шовкун

З 19 грудня українці, які отримають тисячу гривень за вакцинацію, зможуть придбати на ці гроші книги. Таким чином ця сфера бізнесу також отримає підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого віце-прем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко у Facebook.

За її словами, урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатися 1 000 гривень за участь у кампанії вакцинації.

"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину у книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1 000 гривень на придбання книг можна буде з початку програми "єПідтримка", - написала Свиріденко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про механізм нарахування тисячі гривень для вакцинованих від коронавірусу на віртуальні платіжні картки через додаток або портал "Дія".

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