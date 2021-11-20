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Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: "Дия" сформирует платежную карту

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Суббота 20 ноября 2021 18:15
Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: "Дия" сформирует платежную карту ФОто: COVID-сертификат в приложении "Дия" будет поощряться деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине запускают выдачу бонуса в размере 100 гривен за вакцинацию от коронавируса, а средства будут выплачены на виртуальные платежные карты через приложение или портал "Дия".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" на "Радио Свобода".

Чиновник объяснил, что эти деньги граждане смогут потратить на билеты в кинотеатр, театр или концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.

""Дия" сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться только в этих пяти направлениях, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины: авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", - отметил глава Шмыгаль.

Глава правительства обратил внимание, что программа направлена не только на поддержку "пострадавших индустрий", но также будет "мотивировать людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".

Средства выдадут привитым двумя дозами, то есть получившим полный курс вакцинации.

Период действия такой программы для обладателей COVID-сертификатов составит год: с 19 декабря 2021-го по 18 декабря 2022-го, добавил премьер.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение "Дия".

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