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Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства, но есть условие

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Понедельник 13 декабря 2021 14:45
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства, но есть условие Фото: граждане от 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на лекарства (Виктор Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 19 декабря, украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса - получат тысячу гривен. Начиная с января, граждане старше 60 лет - смогут потратить средства на лекарства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, программа "еПоддержка" будет расширяться и в дальнейшем, чтобы стать доступнее для большего количества граждан.

Начинаю с января, граждане старше 60 лет, смогут потратить тысячу на социальные нужды, в том числе на лекарства.

"Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения", - добавляет президент.

Как получить тысячу за вакцинацию:

  • на первом этапе выплата будет доступна исключительно в приложении "Дия";
  • в то же время средства нельзя получить на обычную карту - для этого необходимо оформить виртуальную "еПоддержку" в одном из банков-партнеров;
  • также невозможно будет снять деньги или же перевести их на другую карту;
  • на обработку заявки по виртуальной карте требуется примерно до пяти дней.

Для тех, кто не имеет доступа к приложению - в ближайшее время появится альтернативный механизм.

Куда можно потратить тысячу за вакцинацию:

Как отметил президент, средства можно будет потратить в тех сферах экономики, которые больше всего пострадали в результате пандемии коронавируса, а именно:

  • абонемент в фитнес-центр или спортивный зал;
  • билет в театр или кинотеатр;
  • поход в музей;
  • билет на железнодорожную или авиаперевозку;
  • покупку книг.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности того, на что можно будет потратить средства за вакцинацию.

Ожидается, что на выплаты за вакцинацию из госбюджета в этом году выделят 8 млрд гривен.

В частности, чтобы получить средства, необходимо оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров и заполнить заявку в "Дие".

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