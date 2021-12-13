Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства, но есть условие
С 19 декабря, украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса - получат тысячу гривен. Начиная с января, граждане старше 60 лет - смогут потратить средства на лекарства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, программа "еПоддержка" будет расширяться и в дальнейшем, чтобы стать доступнее для большего количества граждан.
Начинаю с января, граждане старше 60 лет, смогут потратить тысячу на социальные нужды, в том числе на лекарства.
"Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения", - добавляет президент.
Как получить тысячу за вакцинацию:
- на первом этапе выплата будет доступна исключительно в приложении "Дия";
- в то же время средства нельзя получить на обычную карту - для этого необходимо оформить виртуальную "еПоддержку" в одном из банков-партнеров;
- также невозможно будет снять деньги или же перевести их на другую карту;
- на обработку заявки по виртуальной карте требуется примерно до пяти дней.
Для тех, кто не имеет доступа к приложению - в ближайшее время появится альтернативный механизм.
Куда можно потратить тысячу за вакцинацию:
Как отметил президент, средства можно будет потратить в тех сферах экономики, которые больше всего пострадали в результате пандемии коронавируса, а именно:
- абонемент в фитнес-центр или спортивный зал;
- билет в театр или кинотеатр;
- поход в музей;
- билет на железнодорожную или авиаперевозку;
- покупку книг.
Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности того, на что можно будет потратить средства за вакцинацию.
Ожидается, что на выплаты за вакцинацию из госбюджета в этом году выделят 8 млрд гривен.
В частности, чтобы получить средства, необходимо оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров и заполнить заявку в "Дие".