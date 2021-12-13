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Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки, але є умова

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Понеділок 13 грудня 2021 14:45
Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки, але є умова Фото: громадяни від 60 років зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки (Віктор Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 19 грудня, українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу - зможуть отримати тисячу гривень. Починаючи з січня, громадяни старше 60 років - матимуть змогу витратити кошти на ліки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, програма "єПідтримка" розширюватиметься й надалі, аби стати доступнішою для якнайбільшої кількості громадян.

Починаю з січня, громадяни старше 60 років, зможуть витратити тисячу на соціальні потреби, зокрема на ліки.

"Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення", - додає президент.

Як отримати тисячу за вакцинацію:

  • на першому етапі виплата буде доступною виключно в застосунку "Дія";
  • водночас кошти не можна отримати на звичайну карту - для цього необхідно оформити віртуальну "єПідтримка" в одному з банків-партнерів;
  • також неможливо буде зняти гроші, або ж перевести їх на іншу карту;
  • на обробку заявки щодо віртуальної карти потрібно приблизно до п’яти днів.

Для тих, хто не має доступу до застосунку - найближчим часом з'явиться альтернативний механізм.

Куди можна витрати тисячу за вакцинацію:

Як відзначив президент, кошти можна буде витратити в тих сферах економіки, які найбільше постраждали внаслідок пандемії коронавірусу, а саме:

  • абонемент у фітнес-центр або ж спортивний зал;
  • квиток в театр або кінотеатр;
  • похід в музей;
  • квиток на залізничне чи авіаперевезення;
  • покупку книг.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці того, на що саме можна буде витратити кошти за вакцинацію.

Очікується, що на виплати за вакцинацію з держбюджету цього року виділять 8 млрд гривень.

Зокрема, аби отримати кошти, необхідно оформити віртуальну карту в одному з банків партнерів та заповнити заявку в "Дії".

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