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Тысяча за вакцинацию: банки открыли уже более 1,7 млн виртуальных карт

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Киев, Среда 15 декабря 2021 14:34
Тысяча за вакцинацию: банки открыли уже более 1,7 млн виртуальных карт Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине стартовал пилотный проект по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Уже открыто более 1,7 млн виртуальных карт для выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен. За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлены более 500 тысяч заявок на выплату. Это неплохой старт", - считает Шмыгаль.

С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу, добавил он.

Куда можно потратить полученные деньги

Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • билет на внутренние железнодорожные или авиаперевозки;
  • покупку книг (только в книжных магазинах).

Напомним, еще в двух банках теперь можно оформить карту для выплаты.

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