ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тисяча за вакцинацію: банки відкрили вже понад 1,7 млн віртуальних карток

Новость на русском →
Київ, Середа 15 грудня 2021 14:34
Тисяча за вакцинацію: банки відкрили вже понад 1,7 млн віртуальних карток Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні стартував пілотний проект щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію. Уже відкрито понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень. За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тисяч заявок на виплату. Це непоганий старт", - вважає Шмигаль.

З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу, додав він.

Куди можна витратити отримані гроші

Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення;
  • покупку книг (тільки в книжкових магазинах).

Нагадаємо, ще в двох банках тепер можна оформити карту для виплати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні