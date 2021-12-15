Тысяча за вакцинацию. Еще в двух банках теперь можно оформить карту для выплаты

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты в рамках проекта для выплат "ковидной тысячи". Для начала нужно обновить приложения банков.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу банков .

Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении "Дии" нужно:

подать заявление на получение 1 тысячи грн,

выбрать номер карты для выплаты пособия,

дать согласие на обработку персональных данных.

Деньги можно использовать в течение 4 месяцев. Пополнение и снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой не предусмотрено, а неиспользованные средства вернуться государству.

Как подать заявку в "Дие"

Для начала нужно обновить приложение "Дия" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дия" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.

Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:

Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его). Зайти в раздел Услуги. Найти услугу "еПоддержка". Выбрать для выплаты карту "еПоддержка". Ожидать зачисления денег от Минэкономики с 19 декабря.

Куда можно потратить полученные деньги

Полученную тысячу гривен можно будет потратить на: