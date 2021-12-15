Тысяча за вакцинацию. Еще в двух банках теперь можно оформить карту для выплаты
ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты в рамках проекта для выплат "ковидной тысячи". Для начала нужно обновить приложения банков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу банков.
Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении "Дии" нужно:
- подать заявление на получение 1 тысячи грн,
- выбрать номер карты для выплаты пособия,
- дать согласие на обработку персональных данных.
Деньги можно использовать в течение 4 месяцев. Пополнение и снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой не предусмотрено, а неиспользованные средства вернуться государству.
Как подать заявку в "Дие"
Для начала нужно обновить приложение "Дия" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дия" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.
Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:
- Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
- Зайти в раздел Услуги.
- Найти услугу "еПоддержка".
- Выбрать для выплаты карту "еПоддержка".
- Ожидать зачисления денег от Минэкономики с 19 декабря.
Куда можно потратить полученные деньги
Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:
- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
- билет в кинотеатр или театр;
- поход в музей;
- билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;
- покупку книг (только в книжных магазинах).