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Тысяча гривен за вакцинацию. Шмыгаль рассказал, откуда выделят средства

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Вторник 16 ноября 2021 15:59
Тысяча гривен за вакцинацию. Шмыгаль рассказал, откуда выделят средства Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Выплата за вакцинацию от коронавируса в размере 1 тысячи гривен, которую накануне анонсировал президент Владимир Зеленский, будет выделена из общего фонда государственного бюджета.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Вчера президент объявил о поддержке отдельных отраслей через систему ваучеров и сертификатов... Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID. Это будет фонд в бюджете. Это средства государственного бюджета Украины" - заявил Шмыгаль.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение "Дия".

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Денис Шмыгаль Вакцинация
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