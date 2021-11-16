Тысяча гривен за вакцинацию. Шмыгаль рассказал, откуда выделят средства
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач. РБК-Украина)
Выплата за вакцинацию от коронавируса в размере 1 тысячи гривен, которую накануне анонсировал президент Владимир Зеленский, будет выделена из общего фонда государственного бюджета.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Вчера президент объявил о поддержке отдельных отраслей через систему ваучеров и сертификатов... Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID. Это будет фонд в бюджете. Это средства государственного бюджета Украины" - заявил Шмыгаль.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение "Дия".