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Тисяча гривень за вакцинацію. Шмигаль розповів, звідки виділять кошти

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Вівторок 16 листопада 2021 15:59
Тисяча гривень за вакцинацію. Шмигаль розповів, звідки виділять кошти Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Виплата за вакцинацію від коронавірусу в розмірі 1 тисячі гривень, яку напередодні анонсував президент Володимир Зеленський, буде виділена із загального фонду державного бюджету.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Вчора президент оголосив про підтримку окремих галузей через систему ваучерів і сертифікатів... Це буде фонд підтримки підприємництва, який постраждав від COVID. Це буде фонд у бюджеті. Це кошти державного бюджету України" - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень, зокрема, через додаток "Дія".

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Денис Шмигаль Вакцинація
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