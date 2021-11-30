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Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы

Автор: Ирина Гамерская, Анастасия Рокитна

Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики Ирина Новикова.

За эти средства граждане смогут:

  • купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
  • посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
  • купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сообщила Новикова.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам имеет две цели.

Прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинации от COVID-19.

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Вакцинация