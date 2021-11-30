Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы

Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики Ирина Новикова.
За эти средства граждане смогут:
Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сообщила Новикова.
Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам имеет две цели.
Прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинации от COVID-19.