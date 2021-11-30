Тисяча гривень за вакцинацію: озвучено часовий ліміт для використання суми

Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень. Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
За ці кошти громадяни зможуть:
Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.
"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.
Нагадаємо, голова уряду Денис Шмигаль розповів, що програма виплати тисячі гривень усім вакцинованим українцям має дві цілі.
Насамперед, підтримка малого та середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинування від COVID-19.