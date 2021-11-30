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Тисяча гривень за вакцинацію: озвучено часовий ліміт для використання суми

Автор: Ирина Гамерская, Анастасія Рокитна

Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень. Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

За ці кошти громадяни зможуть:

  • придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,
  • відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
  • купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.

"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.

Нагадаємо, голова уряду Денис Шмигаль розповів, що програма виплати тисячі гривень усім вакцинованим українцям має дві цілі.

Насамперед, підтримка малого та середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинування від COVID-19.

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Вакцинація