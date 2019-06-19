В Киеве застрелился нардеп Тымчук

Фото: Дмитрий Тымчук (nfront org ua)

Тымчук скончался от огнестрельного ранения в голову

Депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук скончался от огнестрельного ранения в голову. Об этом заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии РБК-Украина.

Предварительной версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного пистолета. Как сообщили в Telegram-канале Newsroom, 19 июня в 12:15 часов дня в полицию поступило сообщение от гражданина Копытько А. В. Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Предварительно установлено, что во время чистки пистолета депутат случайно выстрелил себе в голову (Форт 17Р). Следователи с места происшествия доложили, что Тымчук умер.

Нардеп Антон Геращенко написал в Twitter, что на месте происшествия работает следственно оперативная группа.

"Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа. Вечная память искреннему и светлому человеку", - написал он.

Отметим, что Дмитрий Тымчук - подполковник запаса, находился на службе в различных структурных подразделениях Министерства обороны. Также работал главным редактором интернет-проекта "Флот-2017".

Тымчук был руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований", координатором группы "Информационное сопротивление". На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 был избран народным депутатом по партийному списку "Народного фронта".

Напомним, в прошлом году в Кривом Роге неизвестные избили местного депутата. По данному факту полиция открыла дело по статье "покушение на убийство". Тогда подозрения о покушении на депутата Вадима Мирзояна в Кривом Роге (Днепропетровская область) сообщили трем лицам.

Ранее РБК-Украина писало, что в одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата.Отмечается, что в ходе вымогательства денег один из злоумышленников нанес хозяину ножевое ранение. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.