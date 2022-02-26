Тяжелые бои в Василькове стихли. Оккупанты понесли большие потери

Она отметила, что на данный момент завершаются бои, и в Василькове "уже тихо".

"Наша страшная ночь подошла к концу. С самого вечера начался обстрел наших воинских частей, аэродром. На протяжении вечера и ночи высаживался десант на парашютах, они садились на полях в некоторых населенных пунктах нашей общины…", - сказала Баласинович.

Самые ожесточенные бои происходили на центральной улице Декабристов - "вся улица горела".

"В городе мы выставили блокпосты. Российские десантники начали обстреливать наших бойцов, но после продолжительных боев, большого числа погибших и раненых все кончилось", - рассказала мэр Василькова и подчеркнула, что город остается под контролем украинских военных.