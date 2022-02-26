Важкі бої у Василькові стихли. Окупанти зазнали великих втрат

У Василькові Київської області стихли запеклі бої з російським десантом, які тривали всю ніч. Військові ЗСУ відбили напади, і противник зазнав великих втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Василькова Наталії Баласинович в ефірі телемарафону українських каналів.
Вона зазначила, що на даний момент завершуються бої, і у Василькові "вже тихо".
"Наша страшна ніч підійшла до кінця. З самого вечора почався обстріл наших військових частин, аеродром. Протягом вечора і ночі висаджувався десант на парашутах, вони сідали на полях у деяких населених пунктах нашої громади...", - сказала Баласинович.
Найзапекліші бої відбувалися на центральній вулиці Декабристів - "вся вулиця горіла".
"В місті ми виставили блокпости. Російські десантники почали обстрілювати наших бійців, але після тривалих боїв, великої кількості загиблих і поранених все скінчилося", - розповіла мер Василькова та наголосила, що місто залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо також, що українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська", коли противник зробив атаку на військову частину - були ліквідовані ворожі 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом і танк.