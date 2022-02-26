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Важкі бої у Василькові стихли. Окупанти зазнали великих втрат

Автор: Володимир Костирін

У Василькові Київської області стихли запеклі бої з російським десантом, які тривали всю ніч. Військові ЗСУ відбили напади, і противник зазнав великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Василькова Наталії Баласинович в ефірі телемарафону українських каналів.

Вона зазначила, що на даний момент завершуються бої, і у Василькові "вже тихо".

"Наша страшна ніч підійшла до кінця. З самого вечора почався обстріл наших військових частин, аеродром. Протягом вечора і ночі висаджувався десант на парашутах, вони сідали на полях у деяких населених пунктах нашої громади...", - сказала Баласинович.

Найзапекліші бої відбувалися на центральній вулиці Декабристів - "вся вулиця горіла".

"В місті ми виставили блокпости. Російські десантники почали обстрілювати наших бійців, але після тривалих боїв, великої кількості загиблих і поранених все скінчилося", - розповіла мер Василькова та наголосила, що місто залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо також, що українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська", коли противник зробив атаку на військову частину - були ліквідовані ворожі 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом і танк.

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