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Тяжелобольных бесплатно будут лечить препаратами без регистрации

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Украина, Среда 17 ноября 2021 14:20
Тяжелобольных бесплатно будут лечить препаратами без регистрации Фото: тяжелобольных будут бесплатно лечить препаратами без регистрации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания". Его поддержали 293 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Так, законопроектом предлагается определить на уровне закона программы, в рамках которых тяжелобольным пациентам с целью лечения могут бесплатно предоставляться незарегистрированные в Украине лекарственные средства, порядок и условия их применения.

Указано, что принятие этого законопроекта позволит:

  • определить программу расширенного доступа пациентов к незарегистрированным лекарственным средствам и программу доступа субъектов исследования (пациентов) к исследуемым лекарственным средствам после завершения клинического испытания в Украине;
  • предоставит возможность фармацевтическим производителям внедрять такие программы и в Украине, ввозить и бесплатно предоставлять лекарственные средства тяжелобольным пациентам;
  • определить право врача назначать и применять в медицинской практике лекарственные средства, не прошедшие процедуру государственной регистрации в Украине в соответствии с действующим законодательством;
  • определить основания для ввоза незарегистрированных лекарственных средств, которые будут использоваться в предоставлении лекарственных средств из сострадания.

Законопроектом также предлагается установить правила ввоза на таможенную территорию Украины и поставки незарегистрированных лекарственных средств, назначения врачами и использования пациентами лекарственных средств, предназначенных для применения в программах предоставления лекарственных средств из сострадания.

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