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Тяжкохворих безкоштовно лікуватимуть препаратами без реєстрації

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Україна, Середа 17 листопада 2021 14:20
Тяжкохворих безкоштовно лікуватимуть препаратами без реєстрації Фото: тяжкохворих безкоштовно лікуватимуть препаратами без реєстрації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада України прийняла в першому читанні та за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття". Його підтримали 293 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Так, законопроектом пропонується визначити на рівні закону програми, в межах яких тяжкохворим пацієнтам з метою лікування можуть безоплатно надаватися незареєстровані в Україні лікарські засоби, порядок та умови їх застосування.

Вказано, що прийняття цього законопроєкту дозволить:

  • визначити програму розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів та програму доступу суб’єктів дослідження (пацієнтів) до досліджуваних лікарських засобів після завершення клінічного випробування в Україні;
  • надати можливість фармацевтичним виробникам впроваджувати такі програми і в Україні, ввозити і безкоштовно надавати лікарські засоби тяжкохворим пацієнтам;
  • визначити право лікаря призначати та застосовувати в медичній практиці лікарські засоби, що не пройшли процедуру державної реєстрації в Україні відповідно до чинного законодавства;
  • визначити підстави для ввезення незареєстрованних лікарських засобів, які будуть використовуватись у наданні лікарських засобів зі співчуття.

Законопроектом також пропонується встановити правила ввезення на митну територію України та постачання незареєстрованих лікарських засобів, призначення лікарями та використання пацієнтами лікарських засобів, призначених для застосування у програмах надання лікарських засобів зі співчуття.

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