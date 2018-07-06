Из зоны проведения ООС в больницу Днепра эвакуировали раненного военнослужащего

Военнослужащего эвакуировали вертолетом

В город Днепр военным вертолтом из зоны проведения ООС эвакуирован военнослужащий с многочисленными осколочными ранениями. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"Солнышко направлен в областную больницу Мечникова , выполнены все необходимые обследования , направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии после травмы. Порадовали врачи областной клинической офтальмологической больницы , проникающих ранок глаз нет , поверхностные , зрение должно быть восстановлено", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие построили новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Как сообщается, военнослужащие отдельной механизированной бригады на направлении Попасная-Первомайское, развивая оборонительные позиции, усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение.