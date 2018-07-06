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Із зони проведення ООС в лікарню Дніпра евакуювали пораненого військовослужбовця

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 05:13
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовослужбовця евакуювали вертольотом

В місто Дніпро військовим вертольотом із зони проведення ООС евакуйований військовослужбовець з чисельними осколковими пораненнями. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

"Сонечко направлений в обласну лікарню Мечнікова , виконані всі необхідні обстеження , направлений у відділення реанімації і інтенсивної терапії полі травми. Порадували лікарі обласної клінічної офтальмологічної лікарні , що проникаючих пораненнь очей нема , поверхневі , зір має бути збережений", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці побудували нові опорні пункти і взяли під контроль дороги біля населеного пункту Золоте-4 в Луганській області.

Як повідомляється, військовослужбовці окремої механізованої бригади на напрямку Попасна-Первомайське, розвиваючи оборонні позиції, вдосконалили і розвинули займане тактичне положення.

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Теги публікації: Донецьк, эвакуация, раненые, військові, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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