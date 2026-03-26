Тягла за капюшон і кричала: у Львові зі скандалом звільнили виховательку дитсадка

У Львові розгорівся скандал навколо дитячого садка №127. Виховательку закладу звільнили після оприлюднення відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з вихованцями під час прогулянки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LVIV.MEDIA.
Відеодоказ зняла мешканка сусіднього будинку зі свого балкона. На кадрах видно, як працівниця садка агресивно кричить на дітей, намагаючись вишикувати їх парами та змусити "тримати лінію".
Під час прогулянки жінка вдалася до фізичної сили:
Вихователька супроводжувала свої дії постійним криком, вимагаючи від малечі беззаперечного послуху та синхронного руху подвір’ям.
На оприлюднені кадри оперативно відреагували у профільному департаменті мерії. Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк назвав фрагмент на відео "жахливим" і підтвердив, що подія дійсно мала місце у зазначеному садку.
На відео відреагували представники місцевої влади (скриншот: lviv.media)
За словами посадовця, виховательку негайно звільнено з посади. Також адміністрація закладу завершує оформлення необхідних документів. Усі матеріали щодо інциденту передають до поліції для правової оцінки дій експрацівниці.
"Такі працівники не можуть працювати з дітьми", - написав Закалюк.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні посилили правила працевлаштування в освіті. Відтепер усі кандидати на посади вчителів і вихователів повинні підтверджувати відсутність судимості та правопорушень, пов’язаних із насильством чи булінгом. Мета змін - не допустити до роботи з дітьми осіб, які можуть становити загрозу.
Також ми розповідали, що у світі значно виросла смертність серед дітей.