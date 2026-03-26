Тягла за капюшон і кричала: у Львові зі скандалом звільнили виховательку дитсадка

Головне: У львівському дитсадку №127 вихователька тягала дітей за одяг та кричала на них під час прогулянки.

Відео інциденту зняли випадкові свідки з сусіднього будинку.

У міськраді підтвердили факт порушення та звільнили жінку з посади.

Матеріали справи готують для передачі в поліцію через застосування сили до вихованців.

Деталі інциденту на відео

Відеодоказ зняла мешканка сусіднього будинку зі свого балкона. На кадрах видно, як працівниця садка агресивно кричить на дітей, намагаючись вишикувати їх парами та змусити "тримати лінію".

Під час прогулянки жінка вдалася до фізичної сили:

почала тягти за одяг одного з хлопчиків;

схопила дитину за капюшон із криком: "Ти ходити вмієш? Я тебе питаю";

силоміць потягнула дитину вперед, через що дівчинка, яка йшла з ним у парі, впала на землю.

Вихователька супроводжувала свої дії постійним криком, вимагаючи від малечі беззаперечного послуху та синхронного руху подвір’ям.

Реакція міської влади та поліції

На оприлюднені кадри оперативно відреагували у профільному департаменті мерії. Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк назвав фрагмент на відео "жахливим" і підтвердив, що подія дійсно мала місце у зазначеному садку.



На відео відреагували представники місцевої влади (скриншот: lviv.media)

За словами посадовця, виховательку негайно звільнено з посади. Також адміністрація закладу завершує оформлення необхідних документів. Усі матеріали щодо інциденту передають до поліції для правової оцінки дій експрацівниці.

"Такі працівники не можуть працювати з дітьми", - написав Закалюк.