Тянула за капюшон и кричала: во Львове со скандалом уволили воспитательницу детсада

18:01 26.03.2026 Чт
2 мин
Ребенок упал на землю из-за криков и толкотни со стороны воспитательницы
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Во Львове воспитательница жестоко обращалась с детьми в детском саду (Getty Images)

Во Львове разгорелся скандал вокруг детского сада №127. Воспитательницу заведения уволили после обнародования видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с воспитанниками во время прогулки.

Главное:

  • Во львовском детском саду №127 воспитательница таскала детей за одежду и кричала на них во время прогулки.
  • Видео инцидента сняли случайные свидетели из соседнего дома.
  • В горсовете подтвердили факт нарушения и уволили женщину с должности.
  • Материалы дела готовят для передачи в полицию из-за применения силы к воспитанникам.

Детали инцидента на видео

Видеодоказательство сняла жительница соседнего дома со своего балкона. На кадрах видно, как работница садика агрессивно кричит на детей, пытаясь выстроить их парами и заставить "держать линию".

Во время прогулки женщина прибегла к физической силе:

  • начала тянуть за одежду одного из мальчиков;
  • схватила ребенка за капюшон с криком: "Ты ходить умеешь? Я тебя спрашиваю";
  • силой потянула ребенка вперед, из-за чего девочка, которая шла с ним в паре, упала на землю.

Воспитательница сопровождала свои действия постоянным криком, требуя от малышей беспрекословного послушания и синхронного движения по двору.

Реакция городских властей и полиции

На обнародованные кадры оперативно отреагировали в профильном департаменте мэрии. Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк назвал фрагмент на видео "ужасным" и подтвердил, что событие действительно имело место в указанном саду.


На видео отреагировали представители местной власти (скриншот: lviv.media)

По словам чиновника, воспитательница немедленно уволена с должности. Также администрация заведения завершает оформление необходимых документов. Все материалы по инциденту передают в полицию для правовой оценки действий экс-работницы.

"Такие работники не могут работать с детьми", - написал Закалюк.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине ужесточили правила трудоустройства в образовании. Отныне все кандидаты на должности учителей и воспитателей должны подтверждать отсутствие судимости и правонарушений, связанных с насилием или буллингом. Цель изменений - не допустить к работе с детьми лиц, которые могут представлять угрозу.

Также мы рассказывали, что в мире значительно выросла смертность среди детей.

