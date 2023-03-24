Twitter зробив підписку Blue доступною в усьому світі
Підписка Twitter Blue стала доступною користувачам у всьому світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Зазначається, що заплативши 8 доларів на місяць (11 доларів, якщо ви зареєструєтесь через застосунок для iOS), ви отримаєте вже синю галочку, а також твіти на чотири тисячі символів, вищий рейтинг у відповідях, можливість редагування постів та інші переваги.
Twitter також почав приймати заявки на отримання сірих галочок, які верифікують державних службовців та організації. Заявники повинні використовувати або державне посвідчення, або дійсну адресу електронної пошти, а також описати свої посади та функції. Компанії ж можуть подавати заявки на отримання золотих галочок.
Як повідомляється, глобальне розгортання може мати вирішальне значення для підвищення популярності Blue. За даними джерела витоку інформації, станом на середину січня платна опція налічувала лише 180 тисяч підписників у США.
Генеральний директор Ілон Маск хоче, щоб половина доходів Twitter надходила від підписок, а для цього потрібно охопити широку аудиторію. Зараз це не стільки питання доступності, скільки того, чи достатньо користувачів вважатимуть додаткові функції вартими витрат.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що компанія Twitter урівняла вартість підписки на Twitter Blue для користувачів Android та iOS.
Також раніше ми писали, що Twitter планує запустити версію соцмережі без реклами, аби збільшити дохід і попит на продукти преміум-класу.
До того ж, соціальна мережа Twitter почне стягувати плату за двофакторну автентифікацію через SMS.
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