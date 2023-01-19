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Twitter урівняв вартість підписки для Android та iOS: скільки буде коштувати

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США, Четвер 19 січня 2023 16:58
Twitter урівняв вартість підписки для Android та iOS: скільки буде коштувати Фото: Twitter урівняв вартість підписки для Android та iOS (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Компанія Twitter урівняла вартість підписки на Twitter Blue для користувачів Android та iOS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

Таким чином, галочка верифікації у Twitter стала доступною для всіх користувачів, які погодяться заплатити за неї 11 доларів на місяць.

Водночас компанія запровадила також і дешевший річний план підписки, який буде коштувати 84 долари, в цьому випадку місячна підписка для кристувачів виходить 8 доларів.

Синя галочка раніше була безкоштовною для підтверджених облікових записів політиків, відомих особистостей, журналістів та інших публічних діячів. Проте тепер після оплати підписки усі функції Twitter Blue стануть доступними всім негайно, за винятком синьої позначки, для появи якої може знадобитися деякий час, щоб переконатися, що облікові записи, на які ви підписалися, відповідають усім вимогам.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація, що Twitter виставив на аукціон брендовий логотип "пташку", офісні меблі та інше обладнання.

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