Twitter зазнав збоїв через зміни Маска в архітектурі серверів

Як зазначає видання, десятки тисяч користувачів Twitter по всьому світі скаржаться, що тривалий час була відсутньою можливість зайти в акаунт, згодом почали надходити незрозумілі повідомлення про помилки. Як вважають фахівці, це наслідки внесення змін в архітектуру серверів, які впроваджував Ілон Маск.

"Компанія розгорнула значні зміни в архітектурі внутрішнього сервера і це має призвести до того, що Twitter працюватиме швидше", - зауважив Маск у своєму твіті.

Проте вже ввечері 28 грудня користувачі соцмережі з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії та Індії почали отримувати повідомлення "ліміт перевищення швидкості". Припускається, що фактичні потужності серверів були не в змозі впоратися із вхідними запитами. Як наголошує видання, хештег #TwitterDown став популярним на платформі.

"За даними DownDetector, переважна більшість скарг свідчить про те, що Twitter в основному наштовхується на проблему на десктопних комп’ютерах. Багато хто також не може отримати доступ до TweetDeck, сервісу Twitter, орієнтованого на досвідчених користувачів. NetBlocks зазначили, що широкомасштабний інцидент не пов’язаний з перебоями в роботі інтернету на рівні країни або фільтрацією", - підкреслює techcrunch.com.