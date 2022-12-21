Ілон Маск готовий піти з посади гендиректора Twitter, але є умова

Новий власник Twitter та мільярдер Ілон Маск пообіцяв піти з посади генерального директора соцмережі, як тільки знайде собі належну заміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Я піду з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб взятися за цю роботу!" - написав він.

Як повідомлялося, керівник та гендиректор Twitter Ілон Маск активно зайнявся пошуком нового гендиректора компанії.

Нагадаємо, про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинку угоди. У жовтні стало відомо, що Маск все-таки купив Twitter.

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