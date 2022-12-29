Twitter потерпел сбои из-за изменений Маска в архитектуре серверов

В соцсети Twitter произошел сбой после того, как ее новый владелец Илон Маск внес "значительные" изменения в архитектуру бэкенд-сервера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на techcrunch.com.
Как отмечает издание, десятки тысяч пользователей Twitter по всему миру жалуются, что долгое время отсутствовала возможность зайти в аккаунт, впоследствии начали поступать непонятные сообщения об ошибках. Как считают специалисты, это последствия внесения изменений в архитектуру серверов, внедряемых Илоном Маском.
"Компания развернула значительные изменения в архитектуре внутреннего сервера, и это должно привести к тому, что Twitter будет работать быстрее", - отметил Маск в своем твите.
Однако уже вечером 28 декабря пользователи соцсети из Великобритании, Канады, Германии, Италии и Индии начали получать сообщения "предел превышения скорости". Предполагается, что фактические мощности серверов были не в состоянии справиться с входящими запросами. Как отмечает издание, хэштег #TwitterDown стал популярен на платформе.
"По данным DownDetector, подавляющее большинство жалоб свидетельствует о том, что Twitter в основном наталкивается на проблему на десктопных компьютерах. Многие также не могут получить доступ к TweetDeck, сервису Twitter, ориентированному на опытных пользователей. NetBlocks отметили, что широкомасштабный инцидент не связан с перебоями в работе интернета на уровне страны или фильтрацией", - подчеркивает techcrunch.com.
Напомним, что Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в конце октября этого года. Он стремился сократить расходы компании, уволив тысячи сотрудников, многие из которых работали над поддержкой инфраструктуры сервиса. Маск также сосредоточился на том, чтобы сделать работу в Twitter более быстрой для пользователей, удалив из сервиса код.
Кроме того, мы писали, что Маск рассказал, грозит ли банкротство Twitter. В то же время, Маск указал, что "впереди еще много работы". Однако, по его словам, расходы удалось "взять под контроль".
Напомним, изобретатель пообещал уйти с должности гендиректора Twitter, как только найдет себе должную замену.
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