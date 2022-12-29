Twitter потерпел сбои из-за изменений Маска в архитектуре серверов

Как отмечает издание, десятки тысяч пользователей Twitter по всему миру жалуются, что долгое время отсутствовала возможность зайти в аккаунт, впоследствии начали поступать непонятные сообщения об ошибках. Как считают специалисты, это последствия внесения изменений в архитектуру серверов, внедряемых Илоном Маском.

"Компания развернула значительные изменения в архитектуре внутреннего сервера, и это должно привести к тому, что Twitter будет работать быстрее", - отметил Маск в своем твите.

Однако уже вечером 28 декабря пользователи соцсети из Великобритании, Канады, Германии, Италии и Индии начали получать сообщения "предел превышения скорости". Предполагается, что фактические мощности серверов были не в состоянии справиться с входящими запросами. Как отмечает издание, хэштег #TwitterDown стал популярен на платформе.

"По данным DownDetector, подавляющее большинство жалоб свидетельствует о том, что Twitter в основном наталкивается на проблему на десктопных компьютерах. Многие также не могут получить доступ к TweetDeck, сервису Twitter, ориентированному на опытных пользователей. NetBlocks отметили, что широкомасштабный инцидент не связан с перебоями в работе интернета на уровне страны или фильтрацией", - подчеркивает techcrunch.com.