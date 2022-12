Twitter зазнав збоїв через зміни Маска в архітектурі серверів

Як зазначає видання, десятки тисяч користувачів Twitter по всьому світі скаржаться, що тривалий час була відсутньою можливість зайти в акаунт, згодом почали надходити незрозумілі повідомлення про помилки. Як вважають фахівці, це наслідки внесення змін в архітектуру серверів, які впроваджував Ілон Маск.

"Компанія розгорнула значні зміни в архітектурі внутрішнього сервера і це має призвести до того, що Twitter працюватиме швидше", - зауважив Маск у своєму твіті.

Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster.