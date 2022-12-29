Twitter зазнав збоїв через зміни Маска в архітектурі серверів
У соцмережі Twitter стався збій після того, як її новий власник Ілон Маск вніс "значні" зміни в архітектуру бекенд-сервера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на techcrunch.com.
Як зазначає видання, десятки тисяч користувачів Twitter по всьому світі скаржаться, що тривалий час була відсутньою можливість зайти в акаунт, згодом почали надходити незрозумілі повідомлення про помилки. Як вважають фахівці, це наслідки внесення змін в архітектуру серверів, які впроваджував Ілон Маск.
"Компанія розгорнула значні зміни в архітектурі внутрішнього сервера і це має призвести до того, що Twitter працюватиме швидше", - зауважив Маск у своєму твіті.
Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster.— Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2022
Проте вже ввечері 28 грудня користувачі соцмережі з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії та Індії почали отримувати повідомлення "ліміт перевищення швидкості". Припускається, що фактичні потужності серверів були не в змозі впоратися із вхідними запитами. Як наголошує видання, хештег #TwitterDown став популярним на платформі.
"За даними DownDetector, переважна більшість скарг свідчить про те, що Twitter в основному наштовхується на проблему на десктопних комп’ютерах. Багато хто також не може отримати доступ до TweetDeck, сервісу Twitter, орієнтованого на досвідчених користувачів. NetBlocks зазначили, що широкомасштабний інцидент не пов’язаний з перебоями в роботі інтернету на рівні країни або фільтрацією", - підкреслює techcrunch.com.
Нагадаємо, що Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів наприкінці жовтня цьогоріч. Він прагнув скоротити витрати компанії, звільнивши тисячі співробітників, багато з яких працювали над підтримкою інфраструктури сервісу. Маск також зосередився на тому, щоб зробити роботу в Twitter швидшою для користувачів, видаливши з сервісу певний код.
Крім того, ми писали, що Маск розповів, чи загрожує банкрутство Twitter. Водночас Маск вказав, що "попереду ще багато роботи". Однак, за його словами, витрати вдалося "взяти під контроль".
Нагадаємо, винахідник пообіцяв піти з посади гендиректора Twitter, як тільки знайде собі належну заміну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.