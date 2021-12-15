Twitter запустил функцию автоматических субтитров к новым видео
Сервис микроблогов Twitter презентовал нововведение, благодаря которому будут создаваться автоматические субтитры к опубликованным видео. Функция будет доступна пользователям приложений на iOS и Android, а также лицам, использующим веб-браузеры.
Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на сообщение компании Twitter.
"Где подписи к видео, когда они вам так нужны? С сегодняшнего дня они будут появляться автоматически", - говорится в сервисном сообщении.
При этом уточняется, что возможность запустить функцию будет у пользователей приложений на iOS и Android, а также у лиц, использующих веб-браузеры. Такая функция будет доступна только для новых видеороликов, появляющихся в ленте.
Для показа субтитров в развернутом виде их нужно будет включать в системных настройках. Будет доступно свыше 30 языков, на которых можно создавать субтитры.
Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.— Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021
Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings
Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX
Напомним, теперь пользователи Twitter смогут удалять фотографии из социальной сети по запросу. В частности, фото, где запечатлены частные лица без их согласия.