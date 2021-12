Twitter запустил функцию автоматических субтитров к новым видео

"Где подписи к видео, когда они вам так нужны? С сегодняшнего дня они будут появляться автоматически", - говорится в сервисном сообщении.

При этом уточняется, что возможность запустить функцию будет у пользователей приложений на iOS и Android, а также у лиц, использующих веб-браузеры. Такая функция будет доступна только для новых видеороликов, появляющихся в ленте.

Для показа субтитров в развернутом виде их нужно будет включать в системных настройках. Будет доступно свыше 30 языков, на которых можно создавать субтитры.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.



Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX