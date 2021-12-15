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Twitter запустил функцию автоматических субтитров к новым видео

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США, Среда 15 декабря 2021 13:15
Twitter запустил функцию автоматических субтитров к новым видео Фото: twitter запустил функцию автоматических субтитров (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Сервис микроблогов Twitter презентовал нововведение, благодаря которому будут создаваться автоматические субтитры к опубликованным видео. Функция будет доступна пользователям приложений на iOS и Android, а также лицам, использующим веб-браузеры.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на сообщение компании Twitter.

"Где подписи к видео, когда они вам так нужны? С сегодняшнего дня они будут появляться автоматически", - говорится в сервисном сообщении.

При этом уточняется, что возможность запустить функцию будет у пользователей приложений на iOS и Android, а также у лиц, использующих веб-браузеры. Такая функция будет доступна только для новых видеороликов, появляющихся в ленте.

Для показа субтитров в развернутом виде их нужно будет включать в системных настройках. Будет доступно свыше 30 языков, на которых можно создавать субтитры.

Напомним, теперь пользователи Twitter смогут удалять фотографии из социальной сети по запросу. В частности, фото, где запечатлены частные лица без их согласия.

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