Twitter запустив функцію автоматичних субтитрів до нових відео

"Де підписи до відео, коли вони вам так потрібні? З сьогоднішнього дня вони будуть з'являтися автоматично", - йдеться в сервісному повідомленні.

При цьому уточнюється, що можливість запустити функцію буде у користувачів додатків на iOS і Android, а також у осіб, які використовують веб-браузери. Така функція буде доступна тільки для нових відеороликів, що з'являються в стрічці.

Для показу субтитрів в розгорнутому вигляді їх потрібно буде включати в системних налаштуваннях. Буде доступно понад 30 мов, на яких можна створювати субтитри.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.



Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX