Twitter запустив функцію автоматичних субтитрів до нових відео
Сервіс мікроблогів Twitter презентував нововведення, завдяки якому будуть створюватися автоматичні субтитри до опублікованих відео. Функція буде доступна користувачам додатків на iOS і Android, а також особам, які використовують веб-браузери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії Twitter.
"Де підписи до відео, коли вони вам так потрібні? З сьогоднішнього дня вони будуть з'являтися автоматично", - йдеться в сервісному повідомленні.
При цьому уточнюється, що можливість запустити функцію буде у користувачів додатків на iOS і Android, а також у осіб, які використовують веб-браузери. Така функція буде доступна тільки для нових відеороликів, що з'являються в стрічці.
Для показу субтитрів в розгорнутому вигляді їх потрібно буде включати в системних налаштуваннях. Буде доступно понад 30 мов, на яких можна створювати субтитри.
Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.— Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021
Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings
Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX
Нагадаємо, тепер користувачі Twitter зможуть видаляти фотографії з соціальної мережі за запитом. Зокрема, фото, де відображені приватні особи без їх згоди.