Twitter запустив функцію автоматичних субтитрів до нових відео

Сервіс мікроблогів Twitter презентував нововведення, завдяки якому будуть створюватися автоматичні субтитри до опублікованих відео. Функція буде доступна користувачам додатків на iOS і Android, а також особам, які використовують веб-браузери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії Twitter .

"Де підписи до відео, коли вони вам так потрібні? З сьогоднішнього дня вони будуть з'являтися автоматично", - йдеться в сервісному повідомленні.

При цьому уточнюється, що можливість запустити функцію буде у користувачів додатків на iOS і Android, а також у осіб, які використовують веб-браузери. Така функція буде доступна тільки для нових відеороликів, що з'являються в стрічці.

Для показу субтитрів в розгорнутому вигляді їх потрібно буде включати в системних налаштуваннях. Буде доступно понад 30 мов, на яких можна створювати субтитри.