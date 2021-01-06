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Twitter запретил распространять видеообращение Трампа

Вашингтон, Среда 06 января 2021 23:56
Twitter запретил распространять видеообращение Трампа
Фото: Twitter ограничил ретвиты видео Дональда Трампа (freepik)
Автор: РБК-Украина

Американский сервис микроблогов Twitter из-за протестов в США запретил ретвитить видеообращение президента Дональда Трампа. Видео получило специальную отметку в связи с "риском насилия".

Об этом говорится в официальном блоге Twitter.

Сообщается, что ограничения на ретвиты видеообращения Трампа являются частью усилий по мониторингу текущей ситуации в Вашингтоне. Отметим, в нем действующий президент снова заявил о фальсификации выборов.

"Заявление о фальсификации выборов является спорным, и на этот твит нельзя отвечать, его нельзя ретвитить и лайкать из-за риска насилия", - говорится в блоге Twitter.

Кроме того, на некоторые другие твиты Трампа были отключены лайки.

"Что касается текущей ситуации в Вашингтоне, мы активно работаем над защитой публичного обсуждения в сервисе и будем принимать меры в отношении любого контента, который нарушает правила Twitter", - отметили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп записал видеообращение в связи с беспорядками на Капитолийском холме и призвал своих сторонников разойтись.

Сегодня протестующие сорвали заседание обеих палат Конгресса, которые должны официально утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиTwitterДональд Трамп

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