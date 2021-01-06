Twitter заборонив поширювати відеозвернення Трампа

Фото: Twitter обмежив ретвіти відео Дональда Трампа (freepik)

Американський сервіс мікроблогів Twitter через протести у США заборонив ретвіти відеозвернення президента Дональда Трампа. Відео отримало спеціальну відмітку у зв'язку з "ризиком насильства".

Про це йдеться в офіційному блозі Twitter.

Повідомляється, що обмеження на ретвіти відеозвернення Трампа є частиною зусиль з моніторингу поточної ситуації в Вашингтоні. Зазначимо, у ньому чинний президент знову заявив про фальсифікацію виборів.

"Заява про фальсифікацію виборів є спірною, і на цей твіт не можна відповідати, його не можна ретвіти і лайкати через ризик насильства", - йдеться у блозі Twitter.

Крім того, на деякі інші твіти Трампа були відключені лайки.

"Що стосується поточної ситуації у Вашингтоні, ми активно працюємо над захистом публічного обговорення в сервісі і будемо вживати заходи щодо будь-якого контенту, який порушує правила Twitter", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп записав відеозвернення у зв'язку з заворушеннями на Капітолійському пагорбі і закликав своїх прихильників розійтися.

Сьогодні протестувальники зірвали засідання обох палат Конгресу, які мають офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.