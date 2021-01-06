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Беспорядки в США: в Капитолий прибыл спецназ

Вашингтон, Среда 06 января 2021 23:42
Беспорядки в США: в Капитолий прибыл спецназ
Фото: полиция США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В американский Капитолий, в который прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, начал прибывать спецназ. В здание зашли спецназовцы Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщила журналистка телеканала NBC News.

Журналистка также опубликовала видеоролик, на котором зафиксировано, как силовики SWAT идут по помещению Капитолия.

Отметим, сегодня американский Конгресс собрался на заседание в Капитолии, чтобы утвердить результаты голосования на выборах президента США. Однако сторонники действующего президента Дональда Трампа устроили массовую акцию протеста возле Капитолия.

Как писало РБК-Украина, протестующие прорвались в здание Капитолия и зашли в помещение, где заседает американский Сенат. Из здания Капитолия эвакуировали сенаторов и конгрессменов.

Кроме того, в здании Капитолия произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны.

После этого президент Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон, где расположен Капитолий. После прорыва протестующих в здание власти округа Колумбия мобилизовали все подразделения Нацгвардии.

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Новости Украины Происшествия Соединенные Штаты АмерикипротестВашингтонкапитолий

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