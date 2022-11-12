У Twitter заморозили платну функцію галочки для офіційних осіб через фейкові акаунти

Таким чином, перше велике нововведення Ілона Маска, нового власника соцмережі, було заморожено невдовзі після свого впровадження.

У Твіттері запустили Twitter Blue 9 листопада, дозволяючи користувачам, які надали Apple ID та номер телефону, платити 7,99 долара на місяць за підтвердження. Раніше цей значок був доступний лише для людей, особистість яких підтвердила компанія - часто для громадських діячів та брендів.

Майже відразу користувачі почали користуватися перевагами нового інструменту. Було створено облікові записи, що видають себе за політиків, включаючи президента Байдена та знаменитостей, а також інших відомих персон. Деякі з них також видавали себе за бренди та повідомляли про фейкові новини.

Після цього Twitter тимчасово відключив реєстрацію у новій службі у четвер увечері (10 листопада), щоб "допомогти розв'язати проблеми з видачею себе за іншу особу".

Проте збитків вже було завдано, і в п'ятницю, 11 листопада, деякі фейкові акаунти все ще були активні.

Це призвело до того, що глава відділу модерації контенту Twitter пішов у відставку.

У публікації, як приклад можливості створення фейкового облікового запису з "синьою галочкою" всього за 8 доларів на місяць, наводиться такий випадок.

У п'ятницю вдень американський сенатор (штат Массачусетс) Едвард Дж. Маркі відправив Маску листа з кількома питаннями про програму підписки з Twitter Blue. Цього тижня журналіст із дозволу політика створив обліковий запис, який видавав себе за нього, і обзавівся "синьою галочкою".

"Очевидно, через слабку практику перевірки Twitter і очевидну потребу в готівці будь-хто може заплатити 8 доларів і видати себе за когось на вашій платформі... Продавати правду небезпечно і неприйнятно", - написав сенатор Марки.