RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Twitter заморозили платную функцию галочки для официальных лиц из-за фейковых аккаунтов

Фото: в Twitter могут появиться новые серые отметки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В социальной сети Twitter временно отключили функцию платной "синей галочки" Twitter Blue в связи с увеличением количества поддельных аккаунтов, что выдают себя за знаменитостей и политиков.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Таким образом, первое крупное новшество Илона Маска, нового владельца соцсети, было заморожено вскоре после своего внедрения.

В Твиттере запустили Twitter Blue 9 ноября, позволяя пользователям, предоставившим Apple ID и номер телефона, платить 7,99 долларов в месяц за подтверждение. Ранее этот значок был доступен только для людей, личность которых подтвердила компания - часто для публичных деятелей и брендов.

Почти сразу же пользователи начали пользоваться преимуществами нового инструмента. Были созданы учетные записи, выдающие себя за политиков, включая президента Байдена и знаменитостей, а также других известных персон. Некоторые из них также выдавали себя за бренды и сообщали о фейковых новостях.

После этого Twitter временно отключил регистрацию в новой службе в четверг вечером (10 ноября), чтобы "помочь решить проблемы с выдачей себя за другое лицо".

Но ущерб уже был нанесен, и в пятницу, 11 ноября, некоторые фейковые аккаунты все еще были активны.

Это привело к тому, что глава отдела модерации контента Twitter ушел в отставку.

В публикации, как пример возможности создания фейкового аккаунта с "синей галочкой" всего за 8 долларов в месяц, приводится такой случай.

В пятницу днем американский сенатор (штат Массачусетс) ​​Эдвард Дж. Марки отправил Маску письмо с несколькими вопросами о программе подписки с Twitter Blue. На этой неделе журналист с разрешения политика создал учетную запись, выдававшую себя за него, и обзавелся "синей галочкой".

"Очевидно, из-за слабой практики проверки Twitter и очевидной потребности в наличных деньгах любой может заплатить 8 долларов и выдать себя за кого-то на вашей платформе... Продавать правду опасно и неприемлемо", - написал сенатор Марки.

Напомним, по данным некоторых СМИ, новый владелец Twitter Илон Маск может сделать соцсеть платной для всех пользователей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterИлон Маск