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У Twitter з'явиться нова "офіційна" позначка: хто зможе отримати

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Вашингтон, Середа 09 листопада 2022 10:53
У Twitter з'явиться нова "офіційна" позначка: хто зможе отримати Фото: у Twitter можуть з'явитися нові сірі позначки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Twitter запроваджує нову "офіційну" позначну для деяких акаунтів. Крім відомої синьою галочки, користувачі отримають ще й сіру мітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Нововведення підтвердила віцепрезидентка компанії Естер Кроуфорд. За її словами, після запуску системи до вибраних облікових записів додадуть позначку "офіційний". Придбати її буде неможливо, проте отримати, ймовірно, зможуть ті, хто бажає оформити щомісячну підписку за 8 доларів.

Поточна система соцмережі з синіми офіційними галочками скоро зникне. Експерти вважають, що платний доступ до галочки може збільшити кількість випадків шахрайства. Крім того, сірий колір позначки буде зливатися з фоном і може призвести до плутанини.

За словами Кроуфорд, не всі користувачі Twitter, які зараз мають синю галочку, зможуть отримати сіру. Для цього необхідно пройти двоетапну перевірку. "Офіційна" позначка буде зарезервована для державних акаунтів, комерційних компаній, ділових партнерів, великих ЗМІ, видавців і деяких громадських діячів.

Поки залишається невідомим, як Twitter визначатиме, які користувачі відповідають вимогам "офіційності". Очікується, що нова галочка з'явиться вже найближчими днями.

Нагадаємо, за даними деяких ЗМІ, новий власник Twitter Ілон Маск може зробити соцмережу платною для всіх користувачів.

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