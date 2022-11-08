Маск може зробити Twitter платним для всіх користувачів, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Platformer .

"Маск обговорював можливість того, щоб доступ до всього сайту був платним", - йдеться у повідомленні порталу.

За даними Platformer, Маск та його радник Девід Сакс обговорювали ідею зробити соцмережу платною для більшості або для всіх користувачів на нещодавніх зборах. Так, наприклад, соцмережа може бути доступна користувачеві обмежену кількість часу, після чого для завантаження сторінки йому знадобиться передплата.

Наскільки серйозними є наміри Маска щодо платної підписки, за даними порталу, поки що не відомо.

Однак це, ймовірно, не станеться незабаром, оскільки зараз команда розробників працює над платною преміум-версією соцмережі - Twitter Blue.

Раніше Маск запропонував запровадити платну систему верифікації акаунтів у Twitter. Ряд ЗМІ повідомляли, що передплата коштуватиме близько 20 доларів на місяць. Після критики з боку деяких користувачів Маск запропонував вартість передплати 8 доларів на місяць.