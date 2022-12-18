Twitter залишився без "просторів". Маск вимкнув аудіочати на невизначений термін

Як зазначає видання, нещодавно власник соцмережі Ілон Маск забанив 10 журналістів, які, за його словами, повідомляли його місцезнаходження в режимі реального часу. Насправді ці журналісти просто повідомляли інформацію про суперечки навколо Twitter-облікового запису @ElonJets, який збирає загальнодоступну інформацію про різні літаки.

Кеті Нотопулос розпочала чат Twitter Spaces, до якого долучилися щонайменше троє людей, котрі були забанені мільярдером. Маск, що наразі обіймає посаду генерального директора Twitter, непослідовно говорив у цьому чаті про свої нові правила щодо так званого "доксінгу", тобто пошуку і публікації персональної або конфіденційної інформації про людину без її згоди.

Маск стверджував, що @ElonJets наражає його сім’ю на небезпеку, але нещодавно заявив, що кілька тижнів тому він дозволив обліковому запису Twitter залишатися активним, оскільки він вірить у свободу слова. Цього тижня ситуація вочевидь змінилася, і Маск навіть заявив, що подасть до суду проти людини, яка стоїть за цим обліковим записом.

"Я впевнений, що всі, хто отримав doxxed, погодяться з тим, що отримання інформації про чиєсь місцезнаходження в режимі реального часу є недоречним, і я думаю, що всі учасники цього дзвінка не хотіли б, щоб це зробили з ними. І ніякої різниці між журналістами, так званими журналістами і звичайними людьми в майбутньому не буде. До всіх ставитимуться однаково", - констатував Маск.

Проте саме журналісти стають об’єктами частого доксінгу у Twitter, особливо ті, хто розповідає про ультраправі рухи, такі як QAnon або трампізм. Нотопулос спробувала поставити Маскові запитання після його виступу, але на той час стало зрозуміло, що той пішов. Журналісти гадають, що мільярдер був збентежений тим, що йому задають реальні запитання, а не ведуть розмову про те, який чудовий Маск, як це роблять ультраправі користувачі Twitter.

Зазвичай після завершення живої розмови в Twitter Spaces користувачі можуть прослухати розмову. Але чат, який організувала Нотопулос, був перерваний до того, як вона сама його завершила, і не доступний повністю. Відтепер невідомо, коли взагалі буде відновлено аудіофункцію групових чатів.

"На даний момент, очевидно, марна вправа намагатися зрозуміти правила Twitter. Рішення Маска залишити відомого радіоведучого Алекса Джонса заблокованим і водночас відновити акаунти кількох неонацистів дають зрозуміти, що модерація вмісту на платформі базується виключно на примхах мільярдера", - пише Gizmodo.

Видання додає, що Маск має повне право модерувати Twitter як завгодно, оскільки він купив платформу за 44 млрд доларів.

"Проте він повинен перестати говорити, що має більш глибоку прихильність до "абсолютизму свободи слова" або будь-якої іншої маячні, яку він поширює цього тижня", - резюмувало Gizmodo.