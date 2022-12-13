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У Зеленського дорікнули Маску в цензуруванні Twitter на українські теми

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 20:46
У Зеленського дорікнули Маску в цензуруванні Twitter на українські теми Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув Ілону Маску за цензурування в Twitter актуальних українських тем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Зникнення "війни в Україні" з трендів "Твіттера". Радикальне урізання охоплення твітів із згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в аккаунт з українського номера. Ілон Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь – зиму 2022 року?", - йдеться у повідомленні Подоляка.

Раніше ми писали, що сьогодні, 13 грудня, українці не могли зареєструватись у Twitter. Експерти звинувачують Ілона Маска, який напередодні анонсував "сюрприз для ботів".

Також повідомлялося, що новий генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив про плани збільшення ліміту на символи у твітах з 280 до 4 тисяч.

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Twitter Михайло Подоляк по Илон Маск
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