Twitter остался без "пространств". Маск выключил аудиочаты на неопределенный срок

Как отмечает издание, недавно владелец соцсети Илон Маск забанил 10 журналистов, которые, по его словам, сообщали о его местонахождении в режиме реального времени. На самом деле эти журналисты просто сообщали информацию о спорах вокруг Twitter-аккаунта @ElonJets, который собирает общедоступную информацию о разных самолетах.

Кэти Нотопулос начала чат Twitter Spaces, к которому присоединились по меньшей мере три человека, забаненные миллиардером. Маск, занимающий должность генерального директора Twitter, непоследовательно говорил в этом чате о своих новых правилах относительно так называемого "доксинга", то есть поиска и публикации персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия.

Маск утверждал, что @ElonJets подвергает его семью опасности, но недавно заявил, что несколько недель назад он разрешил аккаунту Twitter оставаться активным, поскольку он верит в свободу слова. На этой неделе ситуация явно изменилась, и Маск даже заявил, что подаст в суд против человека, стоящего за этой учетной записью.

"Я уверен, что все, кто получил doxxed, согласятся с тем, что получение информации о чьем-то местонахождении в режиме реального времени неуместно, и я думаю, что все участники этого звонка не хотели бы, чтобы это сделали с ними. И никакой разницы между журналистами, так называемыми журналистами и обычными людьми в будущем не будет. Ко всем будут относиться одинаково", - констатировал Маск.

Однако именно журналисты становятся объектами частого доксинга в Twitter, особенно те, кто рассказывает об ультраправых движениях, таких как QAnon или трампизм. Нотопулос попыталась задать Маску вопросы после его выступления, но к тому времени стало ясно, что тот ушел. Журналисты полагают, что миллиардер был смущен тем, что ему задают реальные вопросы, а не ведут разговор о том, какой замечательный Маск, как это делают ультраправые пользователи Twitter.

Обычно после завершения живого разговора в Twitter Spaces пользователи могут прослушать разговор. Но чат, организованный Нотопулосом, был прерван до того, как она сама его завершила, и не доступен полностью. Теперь неизвестно, когда вообще будет восстановлена аудиофункция групповых чатов.

"На данный момент, очевидно, бесполезно пытаться понять правила Twitter. Решение Маска оставить известного радиоведущего Алекса Джонса заблокированным и одновременно восстановить аккаунты нескольких неонацистов дают понять, что модерация содержимого на платформе базируется исключительно на капризах миллиардера", - пишет Gizmodo.

Издание добавляет, что Маск имеет полное право модерировать Twitter как угодно, поскольку купил платформу за 44 млрд долларов.

"Однако он должен перестать говорить, что имеет более глубокую приверженность "абсолютизму свободы слова" или любому другому бреду, который он распространяет на этой неделе", - резюмировало Gizmodo.