Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича

На данный момент причина блокировки не известна. При попытке перейти на аккаунт появляется надпись "Действие учетной записи приостановлено", поскольку она нарушает правила Twitter.

На прошлой неделе Протасевич в новом профиле опубликовал видео и несколько постов. Он отметил, что находится под домашним арестом.

Как пишут белорусские СМИ, примечательно, что один из пользователей попросил Протасевича подать знак, если он вел новый аккаунт под контролем, например, написать два знака препинания подряд. В одном из твитов бывший главред Telegram-канала NEXTA поставил два дефиса подряд вместо тире.