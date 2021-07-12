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Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича

Автор: РБК-Украина

Сервис микроблогов Twitter заблокировал новый аккаунт белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Он завел профиль, но независимые СМИ подозревали, что его ведут под контролем белорусских силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на этот аккаунт.

На данный момент причина блокировки не известна. При попытке перейти на аккаунт появляется надпись "Действие учетной записи приостановлено", поскольку она нарушает правила Twitter.

На прошлой неделе Протасевич в новом профиле опубликовал видео и несколько постов. Он отметил, что находится под домашним арестом.

Как пишут белорусские СМИ, примечательно, что один из пользователей попросил Протасевича подать знак, если он вел новый аккаунт под контролем, например, написать два знака препинания подряд. В одном из твитов бывший главред Telegram-канала NEXTA поставил два дефиса подряд вместо тире.

Напомним, ранее Протасевича задержали в Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair, на сегодня его перевели под домашний арест.

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БеларусьTwitterРоман Протасевич