Twitter заблокував новий акаунт Протасевича

На даний момент причина блокування не відома. При спробі перейти на акаунт з'являється напис "Дію облікового запису призупинено", оскільки вона порушує правила Twitter.

Минулого тижня Протасевич в новому профілі опублікував відео і кілька постів. Він зазначив, що перебуває під домашнім арештом.

Як пишуть білоруські ЗМІ, примітно, що один з користувачів попросив Протасевича подати знак, якщо він вів новий аккаунт під контролем, наприклад, написати два розділові знаки поспіль. В одному з твітів колишній головред Telegram-каналу NEXTA поставив два дефіси поспіль замість тире.