У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх
У соцмережі Twitter (Х) з’явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Однак наразі послуга доступна лише для деяких користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Як повідомляє видання, деякі користувачі платформи вже отримали повідомлення про появу функції дзвінків.
Крім того, в налаштуваннях додатка з'явився перемикач, який дає змогу дозволити аудіо- та відеодзвінки та обрати, з ким користувач хоче їх використовувати. Зателефонувати можна через особисте повідомлення, використовуючи значок телефону у верхньому правому куті екрана.
Дзвінки доступні від людей із вашої адресної книги, користувачів, за якими ви стежите, та верифікованих передплатників Premium.
Однак поки невідомо, наскільки широко послугу аудіо- та відеодзвінків впроваджено і чи доступна вона для всіх користувачів, включно з тими, хто не має Premium-підписки.
Водночас власник соцмережі Ілон Маск опублікував у своєму акаунті пост одного з користувачів, де той повідомляє, що наразі функція доступна лише для iOS. Згодом той же юзер додав, що ця функція доступна лише для преміум-користувачів соцмережі.
Власник соцмережі Ілон Маск вже давно натякав на додавання аудіо- та відеодзвінків, щоб зробити її універсальним "застосунком для всього". Нещодавно він заявив, що ця функція буде доступна на iOS, Android, Mac і ПК.
Також раніше повідомлялося, що у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.
При цьому Twitter дозволить приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.
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