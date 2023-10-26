ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх

Четвер 26 жовтня 2023 12:24
UA EN RU
У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх Фото: у Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У соцмережі Twitter (Х) з’явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Однак наразі послуга доступна лише для деяких користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Як повідомляє видання, деякі користувачі платформи вже отримали повідомлення про появу функції дзвінків.

Крім того, в налаштуваннях додатка з'явився перемикач, який дає змогу дозволити аудіо- та відеодзвінки та обрати, з ким користувач хоче їх використовувати. Зателефонувати можна через особисте повідомлення, використовуючи значок телефону у верхньому правому куті екрана.

Дзвінки доступні від людей із вашої адресної книги, користувачів, за якими ви стежите, та верифікованих передплатників Premium.

Однак поки невідомо, наскільки широко послугу аудіо- та відеодзвінків впроваджено і чи доступна вона для всіх користувачів, включно з тими, хто не має Premium-підписки.

Водночас власник соцмережі Ілон Маск опублікував у своєму акаунті пост одного з користувачів, де той повідомляє, що наразі функція доступна лише для iOS. Згодом той же юзер додав, що ця функція доступна лише для преміум-користувачів соцмережі.

Власник соцмережі Ілон Маск вже давно натякав на додавання аудіо- та відеодзвінків, щоб зробити її універсальним "застосунком для всього". Нещодавно він заявив, що ця функція буде доступна на iOS, Android, Mac і ПК.

Також раніше повідомлялося, що у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволить приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск Twitter
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ