У Twitter появились аудио- и видеозвонки, но доступны не для всех
В соцсети Twitter (Х) появилась функция аудио- и видеозвонков. Однако пока услуга доступна только для некоторых пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Как сообщает издание, некоторые пользователи платформы уже получили уведомление о появлении функции звонков.
Кроме того, в настройках приложения появился переключатель, позволяющий разрешить аудио- и видеовызовы и выбрать, с кем пользователь хочет их использовать. Вы можете позвонить через личное сообщение, используя значок телефона в правом верхнем углу экрана.
Вызовы доступны от людей из вашей адресной книги, пользователей, за которыми вы следите, и верифицированных подписчиков Premium.
Однако пока неизвестно, насколько широко внедрена услуга аудио- и видеозвонков и доступна ли она для всех пользователей, включая тех, кто не имеет Premium-подписки
В то же время владелец соцсети Илон Маск опубликовал в своем аккаунте пост одного из пользователей, где тот сообщает, что функция доступна только для iOS. Позже тот же пользователь добавил, что эта функция доступна только для премиум-пользователей соцсети.
Владелец соцсети Илон Маск уже давно намекал на добавление аудио- и видеозвонков, чтобы сделать ее универсальным "приложением для всего". Недавно он заявил, что эта функция будет доступна на iOS, Android, Mac и ПК.
Также ранее сообщалось, что в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей . Когда именно это произойдет, пока неизвестно.
При этом Twitter позволит скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.
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