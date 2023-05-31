Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg

Таку інформацію озвучила компанія Fidelity, яка є зовнішнім інвестором Twitter - нещодавно вона вкотре знизила вартість своєї частки.

"Неясно, як Fidelity прийшла до своєї нової оцінки і чи отримує вона будь-яку непублічну інформацію від Twitter", - пише видання.

Bloomberg зазначає, що Twitter зазнає фінансових труднощів з тих пір, як Маск прийшов до влади. Так, в березні він заявляв, що проблеми з модерацією контенту призвели до втрати 50% доходів від реклами. А спроби відшкодувати цей дохід за рахунок продажу підписки на Twitter Blue поки не мала успіху.

"Наприкінці березня менш ніж 1% щомісячних користувачів Twitter зареєстрували цю підписку", - пише видання.

Twitter під керівництвом Маска

В жовтні 2022 року Маск викупив компанію та соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Після цього почались масштабні скорочення штату, які, в тому числі, призвели і до численних збоїв у роботі соцмережі.

Крім цього, Маск змінив правила, які стосувались серед іншого і модерації та поширення російської пропаганди та дезінформації. А 27 травня Twitter вийшла із добровільного кодексу практики боротьби з дезінформацією в Європейському союзі.

В спробах підняти доходи соцмережі, Маск запустив програму монетизації контенту. Вона дозволить користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту – від довгого тексту до багатогодинного відео.

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