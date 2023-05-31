Twitter упал в цене втрое после покупки Маском, - Bloomberg

Такую информацию озвучила компания Fidelity, которая является внешним инвестором Twitter - недавно она в очередной раз снизила стоимость своей доли.

"Неясно, как Fidelity пришла к своей новой оценке и получает ли она какую-либо непубличную информацию от Twitter", - пишет издание.

Bloomberg отмечает, что Twitter испытывает финансовые трудности с тех пор, как Маск пришел к власти. Да, в марте он заявлял, что проблемы с модерацией контента привели к потере 50% доходов от рекламы. А попытки возместить этот доход за счет продажи подписки на Twitter Blue пока не увенчались успехом.

"В конце марта менее 1% ежемесячных пользователей Twitter зарегистрировали эту подписку", - пишет издание.

Twitter под руководством Маска

В октябре 2022 года Маск выкупил компанию и соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. После этого начались масштабные сокращения штата, которые, в том числе, привели к многочисленным сбоям в работе соцсети.

Помимо этого, Маск изменил правила, которые касались, среди прочего, модерации и распространения российской пропаганды и дезинформации. А 27 мая Twitter вышла из добровольного кодекса практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе.

В попытках поднять доходы соцсети, Маскзапустил программу монетизации контента . Она позволит пользователям взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео.

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