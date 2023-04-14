У Twitter не вистачає фахівців із боротьби з пропагандою: активно діють російські тролі

Підрозділ займався боротьбою з "інформаційними операціями", координував кампанії таких країн, як Росія, Китай та Іран, що могли впливати на громадську думку та підривати демократію.

Після купівлі соцмережі Ілоном Маском більшість цих спеціалістів звільнилися або були звільнені. Це зробило платформу вразливою для іноземних маніпуляцій.

У зв'язку з цим зараз у Twitter активно діє нова група російських тролів, яка підтримує війну Путіна в Україні, висміює Київ і Захід та атакує незалежні російськомовні видання. Багато таких акаунтів було заблоковано, але десятки все ще активні.

Експерти Університету Клемсона зазначають, що ця мережа, імовірно, походить з "фабрики тролів" засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Окрім цієї групи акаунтів, дослідники виявили мережу тролів, які підтримують Україну, і ще одну, яка захищає російську опозицію, зокрема Олексія Навального.

Незважаючи на те, що вони мають усі ознаки облікових записів тролів, включаючи випадкові числа в описах Twitter і скоординовану поведінку, ці мережі, залишаються непоміченими.

Команда Університету Клемсона також відстежує прокитайські облікові записи, націлені на користувачів китайською та англійською мовами щодо питань, важливих для уряду КНР.

"Без команди, присвяченої боротьбі зі скоординованими кампаніями, Twitter повільно ставатиме дедалі більш небезпечним", - зазначили дослідники.