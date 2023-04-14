У Twitter не хватает специалистов по борьбе с пропагандой: активно действуют российские тролли

Подразделение занималось борьбой с "информационными операциями", координировало кампании таких стран, как Россия, Китай и Иран, которые могли влиять на общественное мнение и подрывать демократию.

После покупки соцсети Илоном Маском большинство этих специалистов уволились или были уволены. Это сделало платформу уязвимой для иностранных манипуляций.

В связи с этим сейчас в Twitter активно действует новая группа российских троллей, которая поддерживает войну Путина в Украине, высмеивает Киев и Запад и атакует независимые русскоязычные издания. Многие такие аккаунты были заблокированы, но десятки все еще активны.

Эксперты Университета Клемсона отмечают, что эта сеть, вероятно, происходит из "фабрики троллей" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Кроме этой группы аккаунтов, исследователи обнаружили сеть троллей, поддерживающих Украину, и еще одну, которая защищает российскую оппозицию, в частности, Алексея Навального.

Несмотря на то, что они имеют все признаки учетных записей троллей, включая случайные числа в описаниях Twitter и скоординированное поведение, эти сети остаются незамеченными.

Команда Университета Клемсона также отслеживает прокитайские аккаунты, нацеленные на пользователей на китайском и английском языках по вопросам, важным для правительства КНР.

"Без команды, посвященной борьбе со скоординированными кампаниями, Twitter будет медленно становиться все более опасным", - отметили исследователи.