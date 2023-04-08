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Twitter скасував обмеження для акаунтів Путіна та відомств РФ, - The Telegraph

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Субота 08 квітня 2023 17:08
Twitter скасував обмеження для акаунтів Путіна та відомств РФ, - The Telegraph Фото: Twitter скасував обмеження для акаунтів Путіна та відомств РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Twitter перестав застосовувати обмеження проти облікових записів російської влади, які були введені в квітні 2022 року. Зокрема це стосується і сторінки диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, тести, які проводили минулого тижня, показали, що урядові російські акаунти почали знову з'являтися у верхній частині окремих результатів пошуку та рекомендації для підписки.

За словами колишніх керівників Twitter, такі зміни, ймовірно, не могли бути "випадковими".

Йдеться про сторінки Путіна, Міністерства закордонних справ Росії та посольства країни-агресора у Британії.

При цьому у квітні минулого року представники соцмережі обіцяли, що "не посилюватимуть або рекомендуватимуть урядові акаунти, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройному міждержавному конфлікті". Там уточнювали, що нововведення негайно застосували щодо Росії.

Нагадаємо, раніше BBC писало, що за керівництва Ілона Маска в Twitter практично перестали боротися з поширенням пропаганди в соцмережі.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, після покупки Маском Twitter у компанії звільнили 80% співробітників.

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